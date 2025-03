Romadailynews.it - Roma, fuggono all’alt dei Carabinieri: tre arresti dopo inseguimento in periferia

I fermati, tutti giovani di origini sinti, avevano arnesi da scasso e indumenti per il travisamento.Non si sono fermatiimposto daidella Stazione diBorgata Ottavia, impegnati nei controlli sul territorio. Alla guida di un’auto a noleggio, tre giovani hanno tentato la fuga, dando il via a unche si è protratto per diversi chilometri nellanord-ovest della Capitale.Una volta fermata la corsa, i tre sono scesi dal veicolo opponendo resistenza ai militari, che sono stati spintonati e minacciati più volte. Solo grazie all’intervento di pattuglie in rinforzo i tre sono stati immobilizzati e arrestati.Si tratta di tre cittadini italiani di origini sinti, rispettivamente di 20, 21 e 24 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine e senza occupazione.