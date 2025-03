Romadailynews.it - Roma, chiusure notturne allo svincolo di Maccarese Fregene sulla A12

Lavori di manutenzione tra il 28 e il 29 marzo: disagi per gli automobilisti.Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la A12-Civitavecchia. Come comunicato da Autostrade, lodiresterà chiuso per lavori di ispezione e manutenzione alle barriere di sicurezza.La chiusura sarà articolata in due fasi: dalle 22:00 di venerdì 28 alle 3:00 di sabato 29 marzo losarà inaccessibile in uscita per chi proviene dae dalla SS1 Aurelia. Successivamente, dalle 2:00 alle 6:00 della stessa mattina, sarà chiuso anche in entrata in entrambe le direzioni.Come percorso alternativo, Autostrade consiglia di utilizzare lodi Torrimpietra.