Roma, casting per il vice Dovbyk: Lucca guida una corsa a tre

Lasta iniziando a preparare il rientro in campo, con la sosta Nazionali che è passata una volta per tutte in archivio. I giallorossi desiderano continuare la loro rimonta in campionato in questo inizio di 2025, che ha portato la squadra a sognare il 4° posto. L’ultima posizione valida per la Champions League dista solo quattro punti ed è quindi ampiamente alla portata. Al tempo stesso, però, dietro le quinte la proprietà starebbe delineando il piano per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vuole, infatti, migliorare l’organico, con innesti di alto livello.Più nello specifico, il dirigente francese sarebbe a caccia di un nuovo attaccante, che diventi quindi ilArtem. Se è vero che Eldor Shomurodov si sta comportando alla grande, è altrettanto lecito affiancare all’ucraino un altro centravanti, per avere più profondità in avanti.