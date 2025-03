Sololaroma.it - Roma, caccia al nuovo allenatore: Gasperini resta in vantaggio

Leggi su Sololaroma.it

La stagione dellasta per arrivare al termine e, mentre la squadra è impegnata a guadagnarsi un posto in Champions, la società continua la ricerca del futuro. Ormai da mesi circolano diversi nomi per sostituire Ranieri la prossima stagione; Infatti, nonostante l’ottimo rendimento, il mister giallorosso ha più volte ribadito che non rimarrà alla guida della squadra il prossimo anno, invece si sa che, anzi, proprio Ranieri sarà una delle voci che diranno l’ultima parola sultecnico.Per poter realizzare questo progetto, Ghisolfi dovrà costruire anche una rosa competitiva e sistemare le questioni in sospeso, come trovare un’alternativa a Dovbyk o decidere il futuro di giocatori incerti come Paredes, con l’argentino che continua a ribadire la sua voglia di rientrare in patria, tanto da inserire una clausola apposita per il Boca Juniors.