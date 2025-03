Sololaroma.it - Roma, caccia al dopo Ranieri: i Friedkin scelgono Gasperini

Il presente finalmente sorride ma anche il futuro va scritto nel migliore dei modi. Lasta scaldando i motori, in vista del rientro in campola sosta Nazionali, e deve anche delineare il piano della prossima stagione. I giallorossi vogliono infatti centrare il 4° posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, che darebbe ulteriore prestigio alla squadra. Il merito di questa rimonta va attribuito a Claudio, abile a migliorare una rosa che appariva spenta soltanto lo scorso novembre. Il coach di Testaccio, però, non è eterno e va sostituito nell’arco della prossima estate.Istanno cercando un profilo “fatto e finito”, un allenatore che conosca il nostro campionato e che riporti ai vertici la Lupa. Stando a quanto fatto trapelare dal Corriere dello Sport, tutte le strade sembrerebbero condurre a Gian Piero, il vero artefice del capolavoro Atalanta negli ultimi anni.