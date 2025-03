Sololaroma.it - Roma, Aldair sentenzia: “Mi piacerebbe Ancelotti per il dopo Ranieri”

Leggi su Sololaroma.it

La sosta per le Nazionali sta passando in archivio e per laè tempo di tornare in campo. I giallorossi si stanno comportando alla grande in questo inizio 2025 e vogliono proseguire su questa strada, che appare sempre di più quella giusta. L’obiettivo è quello di raggiungere il 4° posto, che dista solo quattro punti e che può essere raggiunto con un ottimo finale di stagione. Al tempo stesso, però, c’è da programmare il futuro del club, con la caccia alClaudioche si sta intensificando. Il coach di Testaccio entrerà, infatti, a far parte della dirigenza in estate e lascerà la panchina vacante.Nell’arco di un’intervista rilasciata al canaleTG, l’ex difensoreha parlato proprio della nuova guida tecnica dei capitolini: “Si stanno facendo tanti nomi, ho sentito che anchesi è soffermato sulla questione.