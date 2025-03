Ilgiorno.it - Rogoredo, quartiere-paese: "Servizi e senso di comunità. Così superiamo i problemi"

Leggi su Ilgiorno.it

unnella città. Unche, nel recente passato, ha legato il suo nome al triste bosco della droga. Ma che è anche altro: aree verdi, trasformazioni e. Unche cerca rilancio, come ci racconta Raffaella Matta, nata e cresciuta in questa zona “di confine“: "Qui non manca nulla, farmacie supermercati scuole, ufficio postale (da poco riattivato). Certo, una volta avevamo più negozi di prossimità ma l’essenziale è rimasto e poi ci si conosce tutti proprio come un piccolo". Non mancano le aree verdi. Prima tra tutte il Parco Trapezio, inaugurato nel 2013: uno spazio recintato, ben frequentato e pulito. Prosegue Matta: "Servita anche dai mezzi, in poco più di dieci minuti si arriva in Duomo grazie alla metropolitana. Certo negli anniha avuto e ancora oggi soffre problematiche risapute".