Rogo distrugge il futuro gattile | Slitta l’apertura

Nel pomeriggio di domenica un incendio ha colpito l’area delin via Maderna, nella zona di San Martino in Venti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Da lunedì dunque l’amministrazione comunale è in contatto sia con i vigili del fuoco sia con i carabinieri per valutare lo stato di fatto della struttura a seguito delle fiamme: gravemente danneggiata e di cui è infatti rimasto solo lo scheletro portante, e per capire la natura dell’incendio e se procedere meno a denuncia contro ignoti. Che si tratti di un incendio colposo o di un atto vandalico, resta la gravità di un episodio che colpisce la struttura che l’amministrazione ha individuato per ospitare il nuovo ricovero per i felini e di cui la prossima settimana avrebbero dovuto cominciare gli importanti lavori di ristrutturazione.