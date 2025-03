Rogers salva Bellingham per un impatto positivo dopo la chiamata dell’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 20:51:00 Giorni caldissimi in redazione!La stella nascente dell’Aston Villa, Morgan, ha parlato di come avere Judenella squadra inglese abbia reso molto più facile la sua transizione nel calcio internazionale., che ha ricevuto la sua primaalla squadra senior inglese nel novembre 2024, ha attribuito la presenza dicome un fattore importante per aiutarlo a sentirsi a proprio agio.I due giocatori condividono le radici a Birmingham e la loro preesistente amicizia ha fornito un senso di familiarità mentresi adattava alla vita nella configurazione della squadra nazionale.Le sue impressionanti esibizioni per l’Aston Villa gli hanno guadagnato l’opportunità, con l’allora managerLee Carsley che lo ha selezionato per la squadra.