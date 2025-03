Ilfattoquotidiano.it - “Roberto Calvi? Stretto nella morsa del Vaticano, della Mafia e di una loggia massonica segreta”. “Il banchiere di Dio”, il podcast sul banchiere legato anche al caso Orlandi

Uno dei più grandi misteristoria italiana è racchiuso nelle otto puntate de “Ildi Dio”, la seriedell’avvocato italo americano Nicolò Majnoni dedicata alla morte di. Sarà disponibile su tutte le piattaforme audio (Spotify, Amazon Music, Apple) e le due prime puntate sono già pronte per l’ascolto. La serie, pubblicata in contemporanea in tutto il mondo siaversione in italiano che in quella in inglese, è una produzione originale Vois, basata sul“God’s Banker” di Crooked Media e Campside Media.Il mistero diFu omicidio o suicidio? Questa la domanda che da oltre 40 anni racchiude il giallomorte di, laddove la prima ipotesi è ormai quella più accreditata dagli esperti. Attraverso testimonianze originali e reperti audio inediti, Majoni – specializzato nei mercati dei capitali – ripercorre la vicenda dell’ex presidente del Banco Ambrosiano trovato impiccato a Londra il 18 giugno 1982 sotto il Ponte dei Frati Neri.