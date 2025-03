Iltempo.it - Rivoluzione Var, immagini allo stadio e spiegazioni degli arbitri

Leggi su Iltempo.it

Una grande novità per il calcio italiano. Durante le rimanenti partite di Coppa Italia di questa stagione, glispiegheranno le proprie decisioni prese dopo OFR: ma di cosa si tratta esattamente? Ieri la Lega Serie A ha preannunciato due importanti novità riguardanti il VAR. La prima - e anche la più semplice - la vedremo già applicata nella prossima giornata di campionato: le grafiche televisive trasmesse durante il controllo VAR verranno visualizzate anche sui maxischermistadi, con l'obiettivo di informare gli spettatori presenti di un'eventuale revisione in corso. Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social L'altra, molto più importante, riguarda invece quello che avevamo già visto sperimentare durante il Mondiale per Club del 2023 e anche nelle Olimpiadi andate in scena la scorsa estate; infatti, così come accade nella Carabao Cup inglese, anche in Italia a partire dalle semifinali di Coppa Italia l'arbitro potrà intervenire in audio in diretta all'interno delloper spiegare le decisioni prese dopo l'intervento al monitor.