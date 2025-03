Gamberorosso.it - Rivoluzione Pizzarium: cambia il locale di Gabriele Bonci che ha fatto la storia della pizza a Roma

Leggi su Gamberorosso.it

22 anni: tanti ne sono passati da quandoha inaugurato un nuovo filone nel mondo, in generale,ndo i cardiniin teglia allana, in particolare. Insieme a pochissimi altri condivide il primato di aver guardato oltre, aprendo le porte, tra le altre cose, alla cucina sulla. Da(e poi dal Panificio) è venuta fuori un’intera generazione diioli eiole, panificatori e panificatrici, allevata nel segnoprofonda conoscenza tecnica dei processi ma, soprattutto,vicinanza con l’agricoltura, con la terra, con chi si sporca le mani per produrre il cibo con etica e rispetto.Cosa succede daIn viaMeloria sono le 11 del mattino, la saracinesca è alzata a metà perché si apre a momenti e già sul marciapiede ci sono una ventina di persone, tanti stranieri, ma non solo, ordinatamente in fila, muniti di numeretto.