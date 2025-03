Rompipallone.it - Rivoluzione Coppa Italia, Milan-Inter diventa storica: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Svolta clamorosa per il calciono: lapartirà dall’attesissimo derby dio in, ecco cosa succederà in.Un derby è sempre un derby., da sempre, significa passione, tensione, battaglia. Ma questa semifinale disarà ancora più speciale. Non solo perché vale un posto in finale, ma perché potrebbe cambiare il calcio che conosciamo.Per la prima volta, infatti, l’arbitro non si limiterà a fischiare e ad andare al monitor per il VAR. Stavolta, una volta presa la decisione, la spiegherà in diretta a tutti: giocatori, tifosi allo stadio e pubblico da casa., una svolta attesa da tempo: ecco cosa succederàQuante volte ci siamo chiesti cosa si dicessero gli arbitri davanti allo schermo? Quante discussioniminabili su decisioni che sembravano inspiegabili? Ora avremo finalmente una risposta in tempo reale, a confermarlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’.