Velvetgossip.it - Rivelazioni shock di Corona sul famoso cantante nel caso Fedez e Iovino

Leggi su Velvetgossip.it

Il mondo del gossip italiano è tornato a infiammarsi grazie a Fabrizio, noto per le sue clamorose. In un nuovo episodio della sua serie “Falsissimo”,ha messo in luce i complessi rapporti tra ultras e rapper, focalizzandosi sul recenteche ha coinvolto il rappere il personal trainer Cristiano. In questo contesto,ha svelato dettagli scottanti riguardanti un, rivelando che egli sarebbe stato un attore chiave nella vicenda.il coinvolgimento delSecondo, ilin questione, che ha preso parte al Festival di Sanremo, è un caro amico di. Quando ha appreso del pestaggio subito da, ilsi è schierato dalla sua parte, contribuendo a creare una tensione palpabile tra le due fazioni: quella di, sostenuto dagli ultras del Milan, e quella di, supportato da alcuni elementi della curva laziale.