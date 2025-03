Calciomercato.it - Ritorno immediato alla Juve: lascia Napoli dopo un anno

Leggi su Calciomercato.it

Il club bianconero lavoraristrutturazione e punta ancora in casa partenopea: torna subito a TorinoLantus chiama. La rivoluzione bianconera, l’ennesima di queste stagioni avare di successi, passa daaver esonerato Thiago Motta ed aver affidato la panchina a Igor Tudor, le novità potrebbero continuare.un(LaPresse) – Calciomercato.itSi parla di panchina, con il croato che a fine stagione potrebbe essere nuovamente sostituito, ma non soltanto. Per il ruolo di allenatore c’è il sogno deldi Antonio Conte, legato però alda un contratto triennale: servirà una rottura per far sì che il salentino torni all’Allianz Stadium, lì dove aveva iniziato a vincere, aprendo il ciclo di nove scudetti consecutivi portato avanti anche da Allegri.