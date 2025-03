Iodonna.it - Ritorno di fiamma: la collana a catena è tornata. Ma in una nuova veste

Risorge dalle ceneri come un’araba fenice: dopo stagioni in sordina latorna a brillare nella Primavera-Estate 2025. Un tempo confinata agli angoli più ribelli del mondo della moda, poi a quelli più vistosi e kitch, oggi si ripresenta sotto nuove spoglie. Dal forte impatto, in oro o argento, ma sempre elegante. Gioca con il confine dell’ostentazione oscillando tra raffinatezza e ispirazioni punk-rock. Anche se, quest’anno, la tendenza ha le idee molto chiare. Giganti e ricercati: 5 modelli di orecchini per rivoluzionare il proprio stile con un gesto X C’è, infatti, un modello che ha conquistato il cuore e il guardaroba degli amanti della moda, proponendosi come il pezzo forte di ogni collezione.