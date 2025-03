Lanazione.it - Ristorante Taverna della Rocca. Il mare nel borgo medievale «Nei piatti portiamo la Sicilia»

Nel cuore deldi Montemurlo, laracconta una storia di passione culinaria che affonda le sue radici negli anni Sessanta. Originariamente noto come «La», il locale ha avuto diverse gestioni fino al 1979, quando la famiglia Marchese ne ha preso le redini, trasformandolo in un punto di riferimento per gli amantibuona cucina. La storia inizia con Antonino Marchese,no, originario di Catania con l’artecucina tra le mani, che negli anni Settanta era solito salire fino a Montemurlo, in particolare a Oste, come cuoco per le manifestazioni cittadine. Le sue doti culinarie hanno impiegato poco tempo ad essere riconosciute tanto che furono proprio i montemurlesi a convincere Marchese a restare a Montemurlo. «Mio padre veniva a Oste dallacome cuoco, invitato dai cittadini durante le varie manifestazioni che venivano organizzate, alla fine le persone del luogo lo convinsero a stabilirsi qui», racconta Alfio Marchese, oggi titolare insieme ai fratelli Vincenzo, lo chef e Alfina che si occupapasticceria.