Ristorante Le Fontanelle, dove i piatti sanno di mare «Da 50 anni la stessa passione»

Era giugno del 1975 quando Valentino D’Aloisio riscosse il primo stipendio da cuoco. Un mese di lavoro per 60 mila lire. «Allora non esistevano gli stage, frequentavo la scuola alberghiera e in estate, da studente, facevo le stagioni dietro ai fornelli per fare esperienza». Da quelle prime 60 mila lire, la carriera di Valentino D’Aloisio, originario dell’Abruzzo, terra che ha dato natali a grandi chef, non si è mai fermata. Arrivato a Prato per imparare i segreti del mestiere, ha lavorato accanto a due grandi della ristorazione cittadina, i fratelli Impero e Morello delTonio di piazza Mercatale. «Pensavo che sarebbe stata una parentesi della mia crescita professionale e invece sono ancora qui, dopo aver trovato amore e lavoro», dice. Oggi, avventura che dura dal 1984, è il titolare delLein via Traversa il Crocifisso insieme ai fratelli Giuseppe e Marco e alla moglie Catia Malinconi.