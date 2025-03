Lanazione.it - Ristorante Il Falcone a Poggio. Cibo genuino e accoglienza vera. Garanzia da sette generazioni

In cucina c’è la radio in sottofondo. Sono le sei di mattina e i fuochi dello storicoIlsono già accesi. «Il sabato e la domenica dobbiamo metterci avanti con le linee delle preparazioni per essere pronti per il servizio in sala e anche per i piatti da asporto». Valerio Martini, settima generazione alla guida delin piazza XXmbre aa Caiano, insieme alla moglie Letizia Conti è già in pista di primissima mattina. Sveglia all’alba e via con le preparazioni. «Questo lavoro lo fai soltanto se hai una grande passione, altrimenti non è possibile resistere», dice. Il fine settimana il pranzo a Ilo il pollo arrosto avvolto nella carta gialla da portare a casa, sono una tradizione. Famiglie, giovani, anziani: non c’è poggese che non sia stato a mangiare dalla famiglia Martini.