Risse, aggressioni e irregolarità amministrative: bar di Mozzo chiuso per 7 giorni

. Nel pomeriggio del 24 marzo, i Carabinieri della Stazione di Curno hanno notificato al titolare di un bar diun provvedimento del Questore di Bergamo che dispone la sospensione dell’attività per 7. Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei Carabinieri a seguito di numerosi episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.Negli ultimi mesi, il locale era diventato un punto critico per la sicurezza pubblica, attirando soggetti dediti ad attività illecite e causando allarme tra i residenti. Le pattuglie dell’Arma sono dovute intervenire più volte per sedaree liti, spesso aggravate dall’abuso di alcolici. Lo scorso 16 febbraio, una lite tra due persone nei parcheggi antistanti al locale è degenerata in un’aggressione, richiedendo l’intervento dei carabinieri.