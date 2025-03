Anteprima24.it - Ripascimento, il direttore operativo spiega il lavoro: tutti dettagli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCi sono quattro mezzi in contemporanea alsulla spiaggia tra Pastena e Torrione dove in corso l’intervento di. Una chiatta a mare che sposta gli scogli che fanno parte di quella barriera frangiflutti semi sommersa proteggerà la costa e la nuova spiaggia dall’erosione. Entro l’estate promette Maria Giordano,del cantiere, la spiaggia che sarà larga dai 60 agli 80 metri arriverà al lido Aurora. Oggi nel mare si intravedono tra le onde delle piccole boe verdi. La sabbia arriverà fino a là. Dopo una prima fase in cui i lavori hanno registrato un po’ di ritardo, l’impresa ha messo lo sprint e da giovedì opererà con una mega chiatta in arrivo dalla Sicilia che trasporterà 15.000 m³ di scogli. Nel frattempo viene depositato il primo strato di ghiaia che presto però verrà coperto con la sabbia, proveniente da Eboli, attualmente visibile in piccole dune che sono sulla spiaggia.