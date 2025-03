Ilrestodelcarlino.it - Rintracciato rumeno, sconterà la pena

Diversi furti aggravati, ricettazione e materiali falsi venduti. Tutte accuse a carico di un 45enneper reati commessi negli anni passati e con relative condanne che deve ancora scontare. Lui è residente in Romania, per un certo periodo è stato domiciliato a Cesena e poi si sono perse le sue tracce. Ma i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena non si sono dati per vinti e hanno continuato le ricerche per arrestarlo, portarlo in carcere e fargli scontare la. Così hanno arrestato il 45enne, cittadino, in esecuzione del decreto di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzionili della Procura della Repubblica di Forlì, dovendo lo stesso espiare laresidua di quattro anni e sette mesi di reclusione, oltre al pagamento dellapecuniaria della multa di 6.