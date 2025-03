Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, la formula: è stato lui a decidere pur di restare a Napoli

Il portiere azzurro ad un passo dalla firma, ecco cosa ha fatto peral: i dettagli.L’edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione legata aldi Alex. Il portiere azzurro classe 1997 è aldalla stagione 2019/2020.I discorsi legati al prolungamento del suo contratto sembrano ormai giunti al termine, con l’edizione odierna de Il Mattino che ne analizza la situazione.“si tuffa, e afferra in presa Sentimenti II, Bugatti e Castellini. Il plastico volo dovrebbe avvenire tra qualche giorno, quando arriverà finalmente la fumata blanca per ilfino al 2027 del contratto. «Ci siamo, l’accordo è totale», annuncia trionfante il suo manager Pastorello che ha fatto una fatica enorme per arrivare a questo punto. Perché Alex, con questi altri due anni (secchi, senza opzione), si prepara a superare i big della storia dei numeri 1, parando tutte le epoche insieme e arrivando lassù, all’incrocio dei pali di una memorabile carriera.