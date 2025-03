Juventusnews24.com - Rimedio non ha dubbi: «L’esonero di Thiago Motta è una sconfitta per tutti, soprattutto per lui. E non parlo solo dell’allenatore…»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha opinato suldi: il suo allontanamento va inteso come unaperNel corso de “La Domenica Sportiva“, Albertoha dato il suo personalissimo giudizio suldidalla Juve. Nel mirino ci finisce anche un dirigente bianconero. Ecco di chi si tratta attraverso le sue parole.PAROLE – «Secondo me è unaper. Innanzitutto è unaperperché non è riuscito a trasferire la propria idea di calcio. E poi è unadella società perché aveva puntato sue anche su colpi sbagliati in sede di mercato, spendendo una valanga di milioni per Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che si sono rivelati nettamente al di sotto delle attese. Quindi è unaanche di Giuntoli».