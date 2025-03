Ilgiorno.it - Rigenerazione urbana a Milano: il progetto Valtellina trasforma l'ex scalo Farini

I binari corrono ancora nell’area, testimonianza del passato, assieme ad antichi mobili di uffici che non esistono più e a un cartello: "Zona destinata materiali di cotone". L’imponente scritta "Regia dogana" vergata all’ingresso apre le porte di uno spazio che nei prossimi anni cambierà il suo volto. Case, uffici e spazi retail, uno studentato, al centro del ““ sviluppato da Coima, parte della più ampiadell’exferroviario. Un’area, visitata dal Giorno, dove sono ancora ben evidenti le tracce del passato, come gli strumenti per pesare le merci in quello che era un cuore pulsante dellaproduttiva. Il piano attuativo del lottoha seguito un iter durato oltre cinque anni, iniziato a marzo 2020. Secondo le ultime informazioni fornite da Coima, l’adozione è prevista entro il primo semestre 2025.