Formiche.net - Riflettori Onu sull’Indo-Med. Le radicalizzazioni sono ancora un problema regionale

Leggi su Formiche.net

Mentre l’attenzione internazionale è concentrata sulla guerra in Ucraina e sul conflitto tra Israele e Hamas, altre crisi umanitarie e dinamiche politiche destabilizzanti stanno esplodendo nell’area dell’Indo-Mediterraneo. È questo il contesto in cui si è tenuto il panel “Rights of Vulnerable Persons in the Middle East and Asia – Indo-mediterranean political changes”, un evento collaterale organizzato al Palais des Nations di Ginevra, durante la 58ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.Il dibattito ha affrontato il tema della radicalizzazione islamista, della soppressione delle libertà civili, delle persecuzioni etniche e religiose, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, che spesso restano le vittime più esposte. L’incontro è stato aperto dal presidente di United Villages, Kossi Atsou.