Rifiuti riemersi dagli anni 70: "No contaminazione, ora bloccare lo scivolamento"

Palazzuolo sul Senio (Firenze), 25 marzo 2025 – Non c’è un rischio di disastro ambientale, ma è importantelodeinel fiume. Per la discarica degliSettanta affiorata sull’Appennino tra Emilia Romagna e Toscana l’Arpat, agenzia regionale toscana per la protezione ambientale ha svolto le prime analisi. Si tratta dirisalenti agliSettanta. L’ultima grave ondata di maltempo, con il terreno che franava, ha riportato alla luce questo materiale. "Il sopralluogo – dice Arpat – ha confermato che ivisibili in superficie sono prevalentemente resti di sacchetti di plastica, frammisti a terra eorganici biodegradati e mineralizzati, con la presenza sporadica di lattine, oggetti domestici metallici, articoli di abbigliamento e frammenti di vetro”.