Rieti ’bestia nera’ della Rinascita Una mina vagante con il faro Spencer

Obiettivo rivincita. Già, perché la Real Sebastiani, sfatato il tabù Cividale in campionato, è diventata l’autentica bestia nera degli ultimi tempi per Rbr. Il 3-0 mise fine ai sogni di gloria biancorossi nei playoffscorsa primavera, mentre il 91-96 maturato al Flaminio lo scorso 29 dicembre rappresentò il terzo ko di fila in campionato per chiudere l’anno. Le squadre ora sono diverse. In particolar modo, che aveva già lasciato andare Jazz Johnson per accogliere Jordan Harris, più difensore e meno ‘mangiapalloni’ dell’ex riminese. Per Harris 11.5 punti di media in 12 partite, poi l’infortunio. Al suo posto, la società laziale ha ingaggiato l’esterno finlandese Tobias Palmi, già visto a Cremona tra il 2019 e il 2021 e autore fin qui di 14.5 punti in quattro partite con buone percentuali dal campo.