Secoloditalia.it - Rieccoci, il tribunale sconfessa l’ex governo Draghi: sudanese respinto 4 anni fa può rientrare. E con tanto di visto

Ci risiamo: dalla magistratura pro-migranti arriva l’ennesima sentenza che rinnega leggi e decreti die sfida il sistema dell’accoglienza. La storia che inficia gli sforzi dell’esecutivo e rischia di infierire sulla criticità di un’emergenza sempre in agguato, è quella di Adam, un giovaneoggi 24enne, appena rientrato in Italia dopo essere stato rimandato in Libia nel 2021. Il 23 marzo 2025, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino da Tripoli, pronto a presentare domanda di protezione internazionale. Ma procediamo con ordine.La storia del migrantecambia finale grazie a una sentenzaTutto comincia, come ricostruisce tra gli altri Il Giornale in edicola oggi, il 14 giugno 2021 il giovane «assieme ad altri 179 richiedenti asilo partiti da Zuwara in Libia verso Lampedusa- era stato recuperato in acque internazionali e «restituito» alla Guardia costiera libica, fuori dalla zona Sar (Search and rescue) di responsabilità italiana perché di competenza libica, dal mercantile Vos Triton, una supply ship battente bandiera di Gibilterra di proprietà di una compagnia con sede in Olanda (la Vroon) che opera generalmente a servizio della piattaforma petrolifera francese Total».