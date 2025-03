Anteprima24.it - Riciclaggio, un direttore delle Poste tra gli indagati

Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche ildi un ufficio postale della bassa bolognese, ora sospeso, fra le dieci persone destinatarie di misure disdal Gip di Bologna Claudio Paris nell’operazione ‘On air’, condotta dalla Direzione investigativa antimafia con il supporto di carabinieri e guardia di finanza e diretta dal pm Roberto Ceroni, contro un presunto giro die fatture false che avrebbe coinvolto soprattutto imprese del settore dell’edilizia ecostruzioni. L’indagine, avviata nel 2019 da una segnalazione per operazione sospette arrivata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, interessa anche le province di Modena, Roma, Napoli e Caserta.Glisono 27 e le dieci persone che hanno ricevuto misure coercitive o interdittive sono accusate di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti,, autoe sostituzione fraudolenta di valori.