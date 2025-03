Ilfattoquotidiano.it - Ricchi americani spaventati da Trump, è corsa ad aprire conti in Svizzera

Gli statunitensi più facoltosi stanno predisponendo piani per trasferire le loro ricchezze, o parte di esse, in, spinti dai timori per le scelte politiche ed economiche die dal clima di incertezza che stanno provocando. Lo segnala il quotidiano inglese Financial Times citando le testimonianze di diversi operatori bancari elvetici. Affermano di stare osservando un forte aumento dei clienti che desideranobancari e/o di investimento con sede in, in particolare quelli conformi alle norme fiscali statunitensi.Josh Matthews, co-fondatore di Maseco, che fornisce servizi di gestione patrimoniale per gliall’estero, ha detto al FT che l’ultima volta che aveva visto questo tipo di interesse era stato durante la crisi finanziaria del 2008. Ora, ha aggiunto, sta accadendo lo stesso a causa “dell’incertezza generata dalla presidenza”.