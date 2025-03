Lanazione.it - Riaperture eccezionali. Giornate Fai, arriva il bis

Con 1000 visitatori nella sola giornata di domenica 23 marzo, si sono svolte a Montecatini Terme le 33ªFAI di Primavera con la straordinaria riapertura dopo sessant’anni dei saloni delle feste del Kursaal. A causa dell’allerta meteo, il Gruppo FAI Valdinievole è stato costretto a svolgere la manifestazione in un solo giorno. La grandissima richiesta del pubblico di riaprire questi meravigliosi ambienti e il Monastero delle Benedettine a Montecatini Alto ha portato alla decisione straordinaria di replicare per sabato 29 marzo l’apertura dei saloni del Kursaal e per domenica 30 marzo il Monastero delle Benedettine. Le modalità di partecipazione saranno le stesse delleFAI. L’invito ai visitatori è quindi quello di presentarsi per tempo in loco entro gli orari di apertura che saranno: Kursaal sabato 29 marzo dalle 9.