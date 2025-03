Ilgiornaleditalia.it - Riad, Usa: "Raggiunto accordo con Ucraina e Russia per navigazione sicura sul Mar Nero e stop raid su impianti energetici"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Washington si sta impegnando per una pace totale con entrambi i fronti, ed ha comunicato unper un cessate il fuoco parziale in mare "per garantire una, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel MarLa Casa Bianca h