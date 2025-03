Lanotiziagiornale.it - “Report osservata speciale in Ue, convocati a Bruxelles dopo gli attacchi ricevuti”: parla Sigfrido Ranucci

, conduttore di, partirei subito da “La Scelta” (ed. Bompiani, 2024) che ha venduto ben oltre le 50.000 copie. Precondizione di qualsiasi scelta è la libertà. Come se la passa la libertà di stampa oggi in Italia? “È un momento complicato per una serie di motivi come l’assenza di profondità della notizia tipico dei canali all news, o per lo slalom che siamo costretti a fare tra le fake news veicolate prevalentemente dal web dove vince la “notiziabilità” della notizia sulla sua verità, assoggettando l’informazione alla dittatura del click. E, spiace dirlo, molti giornali online si sono adeguati a questo schema, valorizzando la polemica che crea discussione all’articolo ragionato. Inoltre, come ci ricorda l’Europa, per i giornalisti esiste il problema dell’equo compenso per cui quando sono pagati sono pagati una miseria – in alcuni casi, dieci euro ad articolo – determinando un incremento dei pezzi prodotti, sempre a detrimento della profondità dell’informazione”.