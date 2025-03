Sport.quotidiano.net - Renate, la terza zampata: "Ci voleva solo più fame"

Ilvince ladi fila e fa cifra tonda. Cinquanta punti con altri 15 a disposizione nelle cinque rimanenti gare. Di fatto Foschi eguaglia il suo precedente risultato sempre in nerazzurro quando di punti ne fece 51. Può ampiamente migliorarlo, magari anche fare meglio dei 62 punti totalizzati a Lecco che gli valsero il secondo posto alla pari del Pordenone nel 2023. Secondo oggi non può più arrivare, ma con un finale di stagione magnifico può avvicinarsi a quella cifra. Difficile, difficilissimo ma aritmeticamente possibile. E poi la squadra adesso gode di ottima salute, vince con continuità, fa gol, crea presupposti per farne, insomma è arrivata cotta al dente per la porzione cruciale della regular season. A chi gli ricorda della tripla cifra nelle due stagioni di, seppur distanti, Foschi prende il largo e parte con un’analisi più ampia.