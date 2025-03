Genovatoday.it - Regione: manifestazione davanti al consiglio sull'acqua pubblica: "Vogliamo un Ato idrico ligure"

Leggi su Genovatoday.it

questa mattinala sede diLiguria, dove è in corso ilregionale. Una ventina i manifestanti, tra cui associati di Assoutenti e Adiconsum per chiedere l'interruzione del commissariamento dell'Atoimperiese, in capo al presidente della Provincia.