Riminitoday.it - Regione, Alice Parma (Pd): "Assicurazione contro le calamità, serve proroga per le imprese"

Leggi su Riminitoday.it

Lachieda al governo unaper l'entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, previsto per il 31 marzo prossimo, per lea copertura dei rischi provocati danaturali. A chiederlo il Partito democratico con un'interrogazione a firma di(prima firmataria) e.