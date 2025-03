Anteprima24.it - Regionali, il Movimento Idea sociale presenta candidato e programma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 27 marzo, alle ore 16,30, in piazza Carità a Napoli, il segretario nazionale delalla presidenza della Regione Campania Raffaele Bruno terrà una conferenza stampa per illustrare il suoper la Regione, in concomitanza con la raccolta di firme in appoggio alla sua candidatura, già partita anche a Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. Sarannote anche le proposte di legge regionale per un assegno mensile alle casalinghe e il blocco delle licenze agli ipermercati, “che stanno assassinando il piccolo commercio e l’artigianato”.L'articolo, ilproviene da Anteprima24.it.