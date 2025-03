Anteprima24.it - Regionali, De Luca: “Elezioni rinviate al 2026? Politica politicante non ci interessa”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Lante non ci, ci fa perdere solo tempo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, al Centro Orafo Tarì di Marcianise (Caserta) dove è arrivato per partecipare all’assemblea di Confindustria Caserta alla quale sono presenti la ministra Maria Alberta Casellati e il presidente di Confindustria Orsini. Deha risposto ai cronisti che gli chiedevano se la Campania potrebbe seguire l’esempio della Regione Veneto, dove si sta ipotizzando di tenere lenella primavera del, allungando di pochi mesi la scadenza naturale dell’amministrazione Zaia. L'articolo, De: “alnte non ci” proviene da Anteprima24.it.