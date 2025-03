Liberoquotidiano.it - "Regalare soldi". L'Eredità, bufera sulla ghigliottina: cos'è successo dopo la puntata | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Gabriele di nuovo allaa l', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nellain onda questa sera, martedì 25 marzo. Le parole da collegare erano difesa, speciale, ghiaccio, capo e occasioni, mentre la cifra in palio,vari dimezzamenti, era di 11.250 euro.il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, il campione - molto apprezzato dagli utenti sui social - ha tentato il tutto per tutto scrivendo sul cartoncino a sua disposizione la parola "caccia". A tal proposito Gabriele ha detto: "Ho scelto questa parola che con qualcuna ci sta, con altre forse necessita di spiegazioni". Il conduttore,qualche minuto di attesa, ha spiegato al concorrente che in realtà la parola corretta questa sera era un'altra, cioè "reparto". Il campione potrà comunque riprovarci nelladi domani, mercoledì 26 marzo.