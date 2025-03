Tpi.it - Redeeming Love: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Leggi su Tpi.it

delsuè ilin onda in prima visione su5 questa sera, 25 marzo 2025, alle ore 21.30. Ilè diretto da D.J. Caruso, con protagonisti Abigail Cowen e Tom Lewis. Ma qual è la, ile dove vedere in tv e inil? Ecco tutte le informazioni.Ilracconta la storia di Angel (Abigail Cowen): una giovane prostituta disillusa che un giorno riceve l’opportunità di lasciarsi alle spalle le parti più oscure della sua vita, ma affinché ciò avvenga dovrà trovare la forza di tornare a fidarsi del prossimo. California, metà Ottocento. Sullo sfondo della corsa all’oro del vecchio West, assistiamo alla storia di Angel, considerata la donna più bella dell’America dell’Ovest, che a causa di una brutta mano offertale dalla vita è costretta sin da bambina a prostituirsi, come sua madre prima di lei.