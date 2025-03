Sportnews.eu - Recupero Jorge Martin: in MotoGP si potrebbero prendere in considerazione nuove regole per i piloti infortunati

Leggi su Sportnews.eu

Lapotrebbe introdurre un nuovo regolamento per i: a seguito del caso, tutto potrebbe cambiare.L’infortunio del campione del mondo dipotrebbe creare un precedente, dando il via all’introduzione di un nuovo regolamento che Liberty Media, il gruppo che fa capo al mondo delle corse, siache Formula 1, sta vagliando in queste ore. Con le vecchie, infatti, un pilota infortunato non può guidare una moto ufficiale di, ma solo una moto da strada.Il pilota spagnolo(Sportnews.eu)Significa che un pilota, in fase di riabilitazione, non può allenarsi con la moto da corsa fino a quando non è guarito del tutto. A farne le spese, in questo periodo, è il pilota spagnolo di Aprilia, campione del mondo 2024 in sella alla Pramac e ora al debutto con la nuova squadra, anche se ancora non ha avuto modo diparte al campionato 2025.