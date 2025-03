Ilrestodelcarlino.it - Recupero ex ospedale, i tempi si allungano . Ospiterà anche un ostello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono in via di ultimazione i lavori per il rifacimento della piazza della Repubblica all’ingresso del centro storico di Santa Vittoria in Matenano, mentre toccherà aspettare oltre l’estate per ultimare la riqualificazione dell’excomunale. Attraverso un finanziamento del Gal Fermano, l’Amministrazione aveva avviato la riqualificazione della piazza all’ingresso del centro storico. "La piazza presentava diversi problemi – spiega il sindaco Fabrizio Vergari – il selciato era rovinato in vari punti edla fontana presentava segni dell’usura. Attraverso l’intervento è stato completamente risistemata con una nuova fontana impreziosita da una illuminazione studiata per valorizzare il contesto urbano. Presto istalleremo in questo luogo una piazzola per la ricarica elettrica delle E-bike.