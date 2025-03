Latinatoday.it - Realtà virtuale e mindfulness contro i pregiudizi nelle scuole: la ricerca al liceo Majorana

Leggi su Latinatoday.it

Centoventi studenti deldi Latina, indirizzo linguistico sono stati coinvolti in unadell'Università Europea di Roma con il contributo della Fondazione Lottomatica. Unanata per raccontare la coesione sociale come strumento per contrastare le discriminazioni tra gli.