Oasport.it - Real Madrid-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: programma, canale, streaming

Alzi la mano chi l’avrebbe detto a inizio stagione: al WiZink Centersi giocano un bel pezzo di play-in, e forse addirittura playoff, in. 31° turno, ne mancano quattro alla fine e la classifica è davvero poco indicativa di tutto al momento.Entrambe le squadre sono a 16-14 in stagione, ed ilarriva a questo match con i dubbi Campazzo e Fernando, mentre peril lungodegente del caso resta Nebo, ma a parte lui tutti presenti. Inutile rimarcare quanto di storico ci sia in questo confronto: due tra le squadre leader in Europa in fatto di storia, ma per i madrileni si tratta (anche) di non finire dentro acque poco attese a inizio stagione. Resta un fatto: con otto squadre tra i record di 17-13 e 15-15 può ancora cambiare tutto in un amen.Il match traedEA7 Emporio Armanisi giocheràalle ore 20:45.