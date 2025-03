Sport.quotidiano.net - Real Madrid-Olimpia Milano di Eurolega: orario e dove vedere la sfida

, 25 marzo 2025 - Serata didi fondamentale importanza per l', che fa visita al. Le due squadre hanno lo stesso numero di vittorie, 16, e fanno parte del gruppo che combatte tra l’accesso ai playoff e l’eliminazione immediata senza passare attraverso i play-in. All'andata furono i meneghini a imporsi per 85-76. La formazione allenata da Ettore Messina viene dalla sconfitta rimediata sul campo di Paris Basketball, mentre gli iberici hanno alle spalle due successi consecutivi. Non sarà a disposizione dei biancorossi Josh Nebo, che non è partito alla volta della capitale spagnola. I precedenti In competizioni europeesi sono incontrate 39 volte, con un bilancio di 27-12 favorevole ai Blancos.ha assegnato la Coppa dei Campioni nel 1967 ae la Coppa delle Coppe nel 1984 a Ostenda: in ambedue le circostanze ha vinto il