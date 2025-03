Zonawrestling.net - Raw 24.03.2025 Una sfida a tre

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla OVO Hydro di Glasgow, Scotland. Lo show inizia con John Cena che raggiunge il ring, dice che il pubblico ha qualcosa da dirgli con quei fischi, e sono pronti a fare del loro peggio ora che ha acceso i riflettori su di loro e può fare a pezzi chiunque nel pubblico. Dice che nessuno è al sicuro, poi dice di aver fatto “esplodere” un ragazzino la scorsa settimana e la sua faccia è finita ovunque sui social media. Dice che è sicuro che hanno adorato rivedere il meme di un ragazzo indifeso che viene distrutto, il che li rende tutte persone orribili. Scopriranno come pagheranno per quello che hanno fatto passare a Cena negli ultimi 25 anni. Ha ascoltato le bugie e il rumore di loro e anche se non ha perso tempo a essere cattivo, ha prestato attenzione, testato e premiato i fan per le loro “filastrocche infantili e piene di maledizioni”.