Rapinese non ammette dubbi | Al nuovo stadio ci penserò io

Non gradisce intromissioni, soprattutto dalle minoranze, sul processo che porterà alSinigaglia: il sindaco Alessandroha voluto comunicarlo alla sua maniera al Pd, che nei giorni scorsi si era rivolto al Como 1907 per rendere pubblico il dibattito sul. "A fine 2022 un ex assessore della Giunta Lucini (Marcello Iantorno, ndr) ed esponente di primo livello del Pd comasco, dichiarava che il Sinigaglia doveva essere spostato e prometteva battaglia – è intervenuto–. Oggi invece il Pd, con il solito opportunismo che lo contraddistingue, si dichiara totalmente a favore della permanenza delloa lago ma, ogni due per tre, esce con dei: “va bene che lorimanga lì, ma.“. Siamo davvero sicuri che tutti coloro, partiti inclusi, che oggi dicono di desiderare che loSinigaglia rimanga a lago, siano sinceri? Io non lo sono".