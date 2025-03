Anteprima24.it - Rapina con taser, colpo da 700 euro in via Lanzalone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 1 minutoDopo il grande spavento di ieri oggi non c’è voglia di parlare. “Abbiamo già denunciato tutto alle forze dell’ordine” ci dice la titolare del negozio per la vendita di articoli cinesi “Tutto Casa” situato in viaa Salerno. Qui, nella tarda serata di ieri, in orario di chiusura, un uomo armato di una pistola, di quella in dotazione anche alla polizia e ai carabinieri per immobilizzare personaggi particolarmente irruenti, ha minacciato la ragazza presente alla cassa e si è fatto consegnare i soldi presenti. Volto coperto, giubbino scuro e poi via la fuga. Il bottino è stato di 700ma tutta la scena è avvenuta sotto l’occhio attento della telecamera di videosorveglianza dell’impianto interno al locale. L’occhio elettronico è puntato proprio sulla cassa e ha ripreso tutta la scena.