Oasport.it - Ranking UCI (25 marzo): scalata strepitosa di Filippo Ganna! Bene Milan, Italia solida

L’ha conservato il quarto posto nelUCI per Nazioni, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese ha conservato in piazzamento in virtù degli ottimi risultati ottenuti allao-Sanremo, tra cui spicca la seconda piazza di. La nostra Nazionale può fare affidamento su 12.869,53 punti, rimanendo così davanti ai Paesi Bassi (12.561,29) e alle spalle di Belgio (21.185,72), Slovenia (17.293,14) e Spagna (15.350,43).si è reso protagonista di una prestazione memorabile alla Classicissima di Primavera e ha scalato ben 18 posizioni, issandosi al 18mo posto. Il piemontese è il secondono in graduatoria, alle spalle di Jonathan(13mo, ha guadagnato una piazza rispetto alla scorsa settimana). Antonio Tiberi 27mo (-1 rispetto all’ultimo aggiornamento), Giulio Ciccone 38mo (+2), Diego Ulissi 54mo (-4), Matteo Trentin ha recuperato 18 posizioni con la top-10 di sabato ed è 86mo dietro a Christian Scaroni (81mo, +2).